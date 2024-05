To nie jest tylko zwykły konwent – przed nami Festiwal Spotkań Kultur Akira

Już pod koniec maja fani mangi, anime oraz szeroko rozumianej kultury azjatyckiej będą mieć w Lublinie swoje święto. 31 maja rozpocznie się Festiwal Spotkań Kultur Akira. Podczas 3 dni trwania imprezy uczestnicy będą mogli wysłuchać wykładów, poczytać komiksy, wziąć udział w warsztatach tańca k-pop oraz spróbować oryginalnych przekąsek prosto z Azji.

– Akira to nasza oryginal character, która jest nastolatką chodzącą do szkoły. Na naszych social mediach wszystkie posty są pisane jak kartka z pamiętnika Akiry. Jej marzeniem jest zorganizowanie szkolnego festiwalu, co próbuje zrobić z pomocą przyjaciół. Trochę jak my. My też jesteśmy takimi Akirami – tłumaczy Kaja Kowalska, jedna z organizatorek festiwalu.