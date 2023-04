To nie jest żart, idzie ruska śnieżyca. IMGW ostrzega: spadnie 10 cm śniegu w Lubelskiem

Wydane właśnie przez IMGW ostrzeżenie dotyczy okresu od godziny 4 w czwartek, 6 kwietnia, do godziny 18 tego dnia. Zgodnie z przewidywaniami synoptyków trzeba spodziewać się opadów śniegu.

– Przyrost pokrywy do 10 cm – zwiastują synoptycy. Ostrzeżenie zostało wydane dla powiatów:

biłgorajskiego

hrubieszowskiego

janowskiego

krasnostawskiego,

krasnickiego

lubelskiego

Lublina

opolskiego

świdnickiego

tomaszowskiego

zamojskiego

Zamościa

⚠️NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW

INTENSYWNE/ OPADY ŚNIEGU⚠️

Prognozowane są opady śniegu, powodujące utworzenie się pokrywy śnieżnej do 10 cm

W górach prognozowane są opady śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej do 25cm

— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 5, 2023

Co do innych terenów województwa lubelskiego, to jest też o tym mowa w komunikacie IMGW. Tym jednak razem synoptycy zwiastują mniejsze opady śniegu. Ma go tam spaść 5 cm.