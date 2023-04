Lublin

W Wielką Sobotę ma być pochmurno, temperatura do 9ᵒC. W nocy maksymalnie jeden stopień powyżej zera. Możliwe przelotne opady deszczu. Wiatr słaby, umiarkowany. Ciśnienie niskie 995 hPa.

Chełm

W sobotę cieplej, bo do 10 stopni powyżej zera, w nocy do 1ᵒC. Pochmurno, bez szansy na przejaśnienia. Umiarkowane porywy wiatru do 11km/h. Ciśnienie niskie 997 hPa.

Zamość

W sobotę pochmurno, ale bez opadów. Wiatr słaby, ciśnienie niskie, 991 hPa. Termometry w ciągu dnia pokażą maksymalnie 9ᵒC, w nocy do 1ᵒC.

Puławy

W sobotę przewidywane są przelotne opady deszczu. W ciągu dnia pochmurno, bez szansy na przejaśnienia. Temperatura wzrośnie do 9ᵒC, w nocy maksymalnie 1ᵒC. Na barometrach 1003 hPa.

Biała Podlaska

Przelotne opady deszczu, bez przejaśnień. Silne porywy wiatru. Na termometrach maksymalnie 10 stopni powyżej zera, w nocy do 2ᵒC. Ciśnienie 1002 hPa.