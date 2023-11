Tomasz Kalinowski z Lublina wiceprezesem Związku Konsulów Honorowych RP

Tej imprezy nie zapomną nigdy

To było mega energetyczne rozpoczęcie weekendu. Szaleństwa na parkiecie w beretowym stylu. O klimat na parkiecie tego wieczora zadbali Dj Danny i Novack! Czas na melanź to impreza, która ma stałe grono bywalców. Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z szaleństw w Berecie.