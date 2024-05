Trwają starania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029

Jest to drugi konkurs tego typu, który zorganizowało i rozstrzygnęło miasto w ostatnich miesiącach w ramach starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku. W tej edycji zgłoszono 45 ofert o wartości prawie 8,5 mln złotych. Do rozdysponowania było 2,1 mln złotych.

Wybrano 21 projektów, które zostały dofinansowane. 500 tysięcy zł zostało przeznaczone na rok 2024. Na projekty realizowane w latach 2025 i 2026 przeznaczono po 800 tysięcy zł.

— W tej edycji konkursu w szczególności dofinansowane zostały projekty nowe, wprowadzające innowacyjne rozwiązania oraz realizujące założenia programu Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029 opartego na idei RE:UNION, ale także cykliczne, które wpisały się na stałe w kalendarz kulturalny naszego miasta — informuje Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza.

Pośród wydarzeń, które otrzymały dofinansowanie znalazł się między innymi „Urban Highline Festival” — to połączenie slackline'u z promocją otwartości kulturowej i międzynarodowej integracji. Jako najstarszy festiwal slackline'owy w Europie i jeden z największych na świecie, przyciąga uczestników z ponad 60 krajów, w tym z każdego europejskiego kraju. Na liście znajdują się także takie inicjatywy jak Europejskiej Fundacji Kultury Miejskiej – „BD Projects” — przewiduje on działania z zakresu sztuk wizualnych i sztuki w przestrzeni miejskiej w Lublinie — czy „Gotowi na ESK 2029” Fundacji Karuzela Aktywności, która stawia na edukację kulturalną. Celem tego zadania jest przygotowanie osób dorosłych, w szczególności po 60. roku życia, do udziału w życiu kulturalnym miasta.