Trzy nowe kliniki powstaną w lubelskim szpitalu. Z myślą o studentach KUL

Dzięki współpracy podmiotów ma powstać Klinika Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej, Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii oraz Klinika Neurochirurgii. Będzie to okazja dla studentów, aby w sposób praktyczny uzupełnić swoją wiedzę z zakresu medycyny.

- Będziemy inwestować w najbliższym czasie w bazę kliniczną. Środki, które otrzymaliśmy z budżetu państwa w kwocie 100 milionów złotych, pragniemy zainwestować w bazę kliniczną, w szpitale i jednostki, które są podległe Urzędowi Marszałkowskiemu. W taki sposób, baza związana z prowadzeniem badań klinicznych, badań naukowych z rozszerzeniem zajęć przedklinicznych w ramach kierunku lekarskiego zyskuje znaczące wsparcie – mówi ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Marszałek województwa zapewnił, że współpraca z Wydziałem Medycznym KULu nie będzie konkurencją ani zagrożeniem dla Uniwersytetu Medycznego.

- Mam nadzieję, że w ciągu trzech lat wybudujemy najnowocześniejszą Klinikę Kardiochirurgii po tej stronie Wisły i stanie się ona kliniką Wydziału Lekarskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, która będzie istotnym uzupełnieniem kształcenia medycznego na „ścianie wschodniej”. To nie ma być żadna konkurencja wobec Uniwersytetu Medycznego. Wyobrażam sobie, że te uniwersytety będą razem współpracowały i działały na chwałę nauki polskiej, a przede wszystkim będą zabezpieczać interesy pacjentów województwa lubelskiego – zaznacza Jarosław Stawiarski, marszałek województwa.

Dyrektor szpitala, Piotr Matej zapowiedział, że placówka dysponuje już najnowocześniejszym sprzętem i w ciągu 2-3 miesięcy będzie możliwe utworzenie Kliniki Neurochirurgii. Jak dodał, również we wtorek została podpisana umowa na modernizację starego traktu operacyjnego, w którym będą znajdować się sale do realizacji zabiegów z zakresu neurochirurgii. Największa uwaga ma być skupiona jednak na realizacji Kliniki Kardiochirurgii, Transplantologii i Chorób Naczyń. Szpital będzie się także przygotowywać do budowy nowego bloku o nazwie „S”.