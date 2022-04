Lublin: W tym miejscu przybędzie miejsc parkingowych

To już drugie podejście władz miasta do tej inwestycji. Pierwszy przetarg trzeba było unieważnić, bo jedyna firma, która była zainteresowana zleceniem, zażyczyła sobie o wiele więcej pieniędzy, niż miał do wydania Zarząd Dróg i Mostów. Na sfinansowanie prac zarezerwowano w kasie miasta niecałe 264 tys. zł, zaś jedyna oferta opiewała na ponad 407 tys. zł.

Ratusz zakłada, że inwestycja z budżetu obywatelskiego będzie prowadzona na raty. W tym roku miałoby powstać 25 miejsc parkingowych, później budowane byłyby kolejne.