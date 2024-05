Tutaj młodzi uczą się życia. Dziś wspólnie świętowali

– Już od wielu lat przygotowujemy taki piknik. Organizują go uczniowie i nauczyciele szkoły przysposabiającej do pracy. A tylko przypomnę, że jest to szkoła dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – mówi Marcin Makowski, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Lublinie.

– Będę prowadził wydarzenie niczym Marcin Prokop albo Krzysztof Ibisz. Nad przygotowaniem pracowaliśmy od kilku tygodni. Mieliśmy próby i na holu i na sali gimnastycznej. Ja się w tej roli wspaniale czuję – mówi Kamil z 1 klasy. I jak dodaje: - W zeszłym roku chodziłem do szkoły podstawowej i poprowadziłem zakończenie z koleżanką, więc mam doświadczenie konferansjerskie.