Tuż przed tragicznym wypadkiem w Lublinie nastolatki miały nagrać filmik. „Jak zginąć to na dzień przed Trzech Króli”

Czwartek. Około godziny 23.45. Ulica Jana Pawła II w Lublinie. Audi A4 jedzie w kierunku al. Kraśnickiej. Tuż przed skrzyżowaniem z ul. Gęsią kierowca traci panowanie nad samochodem, który zjeżdża na trawnik, ścina barierki rozdzielające pasy jezdni i uderza w słup trakcji trolejbusowej. Huk jest tak duży, że słychać go na pobliskiej stacji i w blokach. Ludzie powiadamiają służby i spieszą na ratunek.

Świadkowie wyciągają z samochodu 16-latka, który trafia potem do jednego z lubelskich szpitali. Lekarze wciąż walczą o jego życie. Żeby wydobyć z wraku ciała pozostałych podróżnych, strażacy używają specjalistycznego sprzętu.

– W wypadku zginął 18-letni kierowca audi, 17-letni pasażer oraz 16-letnia pasażerka – relacjonują policjanci. – Wszyscy uczestnicy wypadku są mieszkańcami Lublina.

Wszyscy pochodzą z osiedla Nałkowskich. Tam chodzili do podstawówki. Potem jedna osoba uczyła się Zespole Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie, a dwie w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przy ul. Magnoliowej. Ostatnia była na przepustce z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krakowie, gdzie ostatnio przebywała.

– Jak się dowiedziałem o wypadku, to najpierw nie chciałem wierzyć, a potem się rozpłakałem – mówi uczeń szkoły jednej z ofiar. – Nie byliśmy blisko. Nie przyjaźniliśmy się. Ale to był dobry kolega. Widywaliśmy się codziennie. Dobry człowiek. To straszna sprawa. Naprawdę nie wiem, jak to się mogło stać.