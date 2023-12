Tysiące dla jednego z oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

Dokładnie 29 tys. złotych w formie symbolicznego czeku przekazała dzisiaj fundacja grupy Aliplast. Dzięki temu, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy będzie mógł dokończyć doposażenie sal i kuchni.

- Wyposażenie tych sal zawiera łóżka, które są do tej pory używane, więc niektóre z nich są już wyeksploatowane. Są to łóżka standardowe, które sprawdzają się przy hospitalizacjach krótkotrwałych. Natomiast jak dzieci przebywają w szpitalu dłuższy czas, to potrzebują łóżka również do zabawy, do gier, czasami do zdalnej nauki. One powinny być trochę lepsze, nowocześniejsze, wyposażone w stoliki – mówi prof. dr hab. n. med. Katarzyna Drabko, kierownik Oddziału Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej USzD w Lublinie.