Ukraina - najpierw Trójmorze, potem Unia Europejska

Podczas pierwszego dnia kongresu moderatorem panelu "Ukraina na drodze do odbudowy i integracji europejskiej” był Ryszard Madziar, Szef Gabinetu Politycznego wicepremiera Jacka Sasina.

- To, co mówił Pan Prezydent Andrzej Duda na spotkaniu inauguracyjnym: odbudowa Ukrainy i jej integracja z Unią Europejską to główny cel Polski. Musimy zrobić wszystko, by Ukraina jak najlepiej zintegrowała się z państwami Trójmorza, a następnie dzięki temu wsparciu z Unią Europejską - podkreśla Ryszard Madziar.

- Musimy pomóc Ukrainie odbudować się. Pamiętajmy, że oprócz tych zniszczeń wojennych jest zapóźniona pod kątem funkcjonowania. Zawsze była wpięta w tą wschodnią ,rosyjską gospodarkę. Musimy ją przepiąć na zachodnią gospodarkę, a potem pomóc by stanęła na nogi i weszła do Unii Europejskiej - dodał.