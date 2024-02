Umowy podpisane. Z Włodawy i Łęcznej szybciej do Lublina

Obie inwestycje powstaną dzięki środkom z Programu Kolej+, którego województwo lubelskie jest największym beneficjentem w kraju. To dwa z pięciu projektów zakwalifikowanych do realizacji.

W ramach nowego połączenia kolejowego powstanie 25 km jednotorowej zelektryfikowanej linii. Zaplanowano, że pociągi zatrzymają się na 12 nowych i dostępnych dla wszystkich pasażerów stacjach i przystankach: Lublin Lotnisko, Trzeszkowice, Krzesimów, Ciechanki Krzesimowskie, Łęczna Szpital, Łęczna Akacjowa, Łęczna Polna, Łęczna Stara Wieś, Turowola, Puchaczów, Bogdanka. Podróż między końcowymi stacjami zajmie 40 minut. Inwestycja ma kosztować około 736 mln zł netto, z czego dokumentacja projektowa wynosi 9,5 mln zł netto.

Rewitalizacja linii kolejowej między Chełmem a Włodawą wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego we Włodawie ma objąć odnowienie ok. 41 km linii kolejowej na odcinku Chełm – Olchówek oraz budowę ok. 10 km jednotorowej niezelektryfikowanej linii kolejowej przez Okuninkę do Włodawy. Planowany koszt to ponad 500 mln zł netto, w tym dokumentacja projektowa ok. 9 mln zł netto.

Dzięki realizacji projektu możliwe będzie przywrócenie regularnych połączeń pasażerskich na tej linii. W ramach prac planowana jest modernizacja 9 przystanków: Koza-Gotówka, Karolinówka, Ruda-Huta, Ruda-Opalin, Uhrusk, Wola Uhruska, Stulno, Sobibór, Okuninka Białe oraz budowa stacji Włodawa Miasto. Po zakończeniu prac czas przejazdu między Włodawą, a Chełmem wyniesie ok. 53 minut.

Obie dokumentacje projektowe mają powstać do I kwartału 2027 roku. Wykona je firma Infra Centrum Doradztwa Sp.z o.o.

Oprócz nowego połączenia kolejowego Lublin – Łęczna/KW Bogdanka i rewitalizacji połączenia Chełm – Włodawa w ramach Programu Kolej+ na Lubelszczyźnie zostanie zelektryfikowana linia nr 69 i 72 na odcinku Rejowiec – Zamość Szopinek wraz z odbudową i elektryfikacją łącznicy kolejowej omijającej stację Zawada, budowa linii kolejowej Szastarka - Janów Lubelski – Biłgoraj oraz elektryfikacja linii Łuków – Lublin Północny. Łączna wartość projektów w regionie to ok. 3,5 mld zł.