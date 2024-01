UNICEF w Lublinie. Dzieci dostaną przybory szkolne i zestawy sportowe

Pod koniec ubiegłego roku, UNICEF dostarczył 43 palety z pomocami edukacyjnymi i sportowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Mają one trafić do szkół, w których jest najwięcej uczniów. Są przeznaczone zarówno dla polskich, jak i ukraińskich dzieci.

Wśród 30 placówek rozdysponowane zostanie 2,5 tys. zestawów edukacyjnych, które zawierają m.in. zeszyty, długopisy, przybory szkolne oraz 3 tys. plecaków. 50 szkół otrzyma po dwa komplety sprzętu sportowego do dyscyplin indywidualnych i zespołowych.

- Zestawy sportowe i edukacyjne dla lubelskich uczennic i uczniów to kolejny efekt współpracy miasta i UNICEF. Do tej pory, dzięki pomocy organizacji, do szkół w Lublinie trafiły już m.in.: pomoce dydaktyczne, meble, sprzęt komputerowy, specjalistyczne wyposażenie dydaktyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami, a w 19 placówkach prowadzonych przez miasto pojawiły się przestrzenie integracyjne - mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Na najmłodsze mieszkanki i mieszkańców Lublina przygotowane są zestawy wczesnego rozwoju dziecka m.in. z grami edukacyjnymi, puzzlami czy maskotkami. Takie przybory trafią do 60 przedszkoli, Baobabu, Spilno, punktów zbiorowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy, Centrum Pomocy Dzieciom oraz rodzinnych domów dziecka.

Jedną z pierwszych placówek, która już otrzymała dary było Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Magnoliowej 8 w Lublinie.

Współpraca miasta i UNICEF trwa od 2022 roku. Od tamtego czasu zapewniono m.in. wakacyjne kolonie dla 300 dzieci uchodźczych, wyposażenie szkół i bibliotek, stworzenie przestrzeni integracyjnych czy kursy j. ukraińskiego dla lubelskich nauczycieli oraz kursy j. polskiego dla ukraińskich dzieci. Do tej pory, łączna wartość pomocy wynosi prawie 18 mln złotych.