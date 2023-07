Urban Highline Festival. Spektakl na taśmach

Od wczoraj a nawet od środy trwa w Lublinie najweselszy miejski festiwal, czyli Carnaval Sztukmistrzów. Oprócz carnavalowego programu wszystko jest przygotowane, by także w tym roku świętu nowego cyrku towarzyszył Urban Highline Festival.

To już tradycja, że oprócz sztukmistrzów, akrobatów i iluzjonistów występujących na ulicach i placach, nad głowami lubelskiej publiczności spacerują highlinerzy. W programie tegorocznej, 15. już edycji UHF jest wydarzenie, które idealnie łączy oba festiwale. To „Slack Sensation”, który na błoniach pod Zamkiem zaprezentuje polsko-austriacki duet slacklinerów przy akompaniamencie wiolonczeli.

Ufamy sobie

- W poniedziałek skończyliśmy ostatnie treningi, od wtorku są próby generalne. Korzystając z wiedzy, którą zdobyliśmy, postanowiliśmy stworzyć coś swojego, co będzie połączeniem bardzo sportowego świata, w który robimy najtrudniejsze tricki ze światem artystycznym, teatralnym z elementami gry aktorskiej – zapowiada Filip Oleksik, jeden w grupie pięciu najlepszych tricklinerów na świecie, który wystąpi z Moritzem Purerem.

- Poznaliśmy się w 2015 roku, startowaliśmy w wielu zawodach i mistrzostwach świata organizowanych przez Redbulla i inne wielkie firmy. Znamy się z sytuacji stricte sportowych ale nie tylko. Przez prawie rok byliśmy w duecie, robiliśmy pokazy na synchronicznych dwóch taśmach na pokładzie największego statku pasażerskiego pływającego głównie ze Stanów Zjednoczonych na Karaiby. Byliśmy tam częścią większego show dużo się ucząc i pracując a choreografami z USA i Kanady. Ostatnio dostaliśmy zaproszenie na pokazy do Niemiec i doszliśmy do wniosku, że to czas, w którym chcielibyśmy zacząć działać sami. Idealnie się uzupełniamy ponieważ mamy zupełnie inne umiejętności i ufamy sobie więc podział obowiązków przynajmniej na razie wygląda obiecująco. Bardzo się wspieramy – mówi Filip Oleksik.

Wpływ na życie

Moritz Purer i on należą do międzynarodowego teamu Gibbon Slacklines. To firma produkująca sprzęt a jednocześnie sponsorująca i jednocząca najlepszych zawodników z całego świata.

- Wiadomo, że jak jesteśmy na mistrzostwach świata, każdy z nas przygotowuje się po swojemu i próbuje być lepszy od innych, natomiast nie ma niezdrowej rywalizacji. Na naszym etapie nie o to chodzi. Obaj uprawiamy ten sport ponad 11 lat, są od nas młodsi, i są trochę lepsi. Są ludzie, którzy mają zajmować pierwsze miejsca na mistrzostwach świata, a my mamy robić to, czego oni jeszcze nie umieją. Robić performance. Co jest domeną ludzi mających doświadczenie w świecie show biznesu – dodaje Oleksik.

Jak wspomina, pierwszy raz na Urban Highline Festival był w 2012 czy 2013 roku i od tamtego czasu opuścił jedynie dwie edycje.

- Miałem coraz ważniejsze obowiązki podczas wydarzenia, robienie prezentacji, prowadzenie warsztatów czy wieszanie taśm i odpowiadanie za cudze bezpieczeństwo. Z racji, że zaczynałem mając 14-15 lat a teraz mam 25, no to widać że festiwal miał gigantyczny wpływ na moje życie i to gdzie teraz jestem – przyznaje uczestnik tegorocznej, urodzinowej 15. edycji UHF.