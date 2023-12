Uroczysta Pasterka rozpoczęła liturgię Bożego Narodzenia

Pasterka, to uroczysta msza święta rozpoczynająca liturgię Bożego Narodzenia. Upamiętnia ona modlitwę pastrzy zmierzających do Betlejem, by powitać Zbawiciela.

W parafii pod wezwaniem św Jana Kantego przy ul. Berylowej w Lublinie uroczystej liturgii przewodniczył metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik, który uroczyście wprowadził do kościoła relikwie patrona parafii.