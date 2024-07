Utrudnienia od rana. Ulica w centrum w remoncie

Janowianka zastąpiła Jurija Perina innym królem strzelców, sparing z Motorem II Lublin na remis

Janowianka kontynuuje przygotowania do nowego sezonu. Coraz więcej wiemy też o kadrze drużyny Ireneusza Zarczuka. Wszystko wskazuje na to, że zabraknie w niej króla strzelców poprzednich rozgrywek, czyli Jurija Perina. Zastąpi go jednak najlepszy snajper IV ligi podkarpackiej – Kacper Piechniak.