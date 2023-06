Uwaga na burze z gradem. W tygodniu pogodowa niespodzianka

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że mogą one wystąpić w powiatach: janowskim, kraśnickim, opolskim, puławskim oraz ryckim. Intensywne opady z gradem mogą potrwać do godz. 20. – Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 mm, a lokalnie do około 30 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Miejscami grad– podają synoptycy.

Polska wciąż znajduje się w zasięgu płytkiego niżu znad Bałtyku. Kraj pozostaje w ciepłej i wilgotnej masie powietrza polarnego, które przynosi zachmurzenie, przelotne opady deszczu oraz możliwe burze.

Ale już w najbliższych dniach odczujemy wyraźny wzrost temperatury i w połowie tygodnia, w wielu miejscach, będzie trzydziestostopniowy upał. Najgoręcej będzie do czwartku, natomiast później, czyli w weekend oraz przez kolejny, ostatni tydzień czerwca, temperatura nie powinna przekraczać 30 stopni – przeważnie będzie do 27–28 stopni.