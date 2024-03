Uwolnij ciucha dla Emilki. Zbiórka ubrań trwa

Akcja Uwolnij Ciucha to cykliczna impreza, podczas której można pozbyć się nadmiaru ubrań ze swojej szafy. Te następnie zostają sprzedane, a dochód jest przeznaczany na cele charytatywne. Od czwartku ruszyła zbiórka, która potrwa do niedzieli, do 5 finału akcji.

W dniach 21-23 marca w godz. 8-20, będzie można oddać zarówno męskie jak i damskie ubrania oraz dodatki w Strefie Uwolnij Ciucha w Centrum Spotkania Kultur. Ważne, aby oddawane przedmioty były w dobry stanie.

Do akcji włączyła się również Miejsko-Powiatowa Biblioteka w Świdniku. 21 i 22 marca w godz. 9-18 oraz 23 marca w godz. 9-12 będzie tam można oddać ubrania i dodatki na zbiórkę.

Już 24 marca, w Klubie Muzycznym CSK odbędzie się wielki finał akcji. Każdy może uczestniczyć, bez względu na to czy włączył się do zbiórki. Za ubrania, które chce się zabrać do domu trzeba zapłacić wrzucając datek do puszki. Oprócz tego, podczas finału będzie można relaksować się przy muzyce i słodyczach oraz skorzystać z rad stylistek. Będą one udzielać konsultacji dotyczących makijażu czy ubioru. Dla najmłodszych przewidziane są warsztaty i zabawy. Wszystkie pieniądze zasilą konto Emilki.

Ta edycja, jest w pełni poświęcona Emilce Boguszewskiej, która cierpi na nieuleczalną chorobę genetyczną oraz epilepsję lekooporną. Dziewczynka nie mówi, nie porusza się samodzielnie i musi być karmiona przez sondę żołądkową. Pieniądze z akcji zostaną przeznaczone na rehabilitację, wyjazdy do klinik i wizyty specjalistów oraz zakup specjalistycznego wózka rehabilitacyjnego.