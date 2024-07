V Parada Klasyków w Kraśniku to już jutro!!!

Eliminacje Ligi Mistrzów na Arenie Lublin

Motor Lublin dopiero co awansował do PKO BP Ekstraklasy, a jego działacze pracują nad tym by klub wykonał kolejne kroki do przodu. Do Ligi Mistrzów jest jeszcze daleko, ale jak się okazuje lubelscy kibice będą mogli emocjonować się eliminacjami do tych rozgrywek. 23 lipca na Arenie Lublin Dynamo Kijów zagra z Partizanem Belgrad