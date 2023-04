VIP-owskie spotkania wielkanocne u lubelskiego wojewody i marszałka. Zdjęcia

Marszałek województwa spotkanie urządził w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Uczestniczyli w nim m.in. abp metropolita lubelski Stanisław Budzik, posłowie czy szefowie służb mundurowych.

Podobnie spotkanie wyglądało dwa dni wcześniej u wojewody lubelskiego. Lech Sprawka, przemawiając, podkreślił, że od ostatniego takiego spotkania rzeczywistość przyniosła kolejne straszne wydarzenia jak wojna w Ukrainie. – W sposób szczególny doświadczyliśmy ich 15 listopada 2022 r., kiedy doszło do zdarzenia w Przewodowie. To był jeden z tych sygnałów, który codziennie towarzyszy zarówno nam, ale i naszym gościom – uchodźcom z Ukrainy. Niewątpliwie jest to sytuacja, która oddziałuje w sposób wszechstronny na różne obszary życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego i politycznego w Polsce – mówił wojewoda lubelski i dodał, że w tak okrutnym świecie przetrwać pomagają wartości towarzyszące Wielkanocy. – Jakże inny byłby świat, nasze codzienne życie, gdyby te najwyższe wartości, które towarzyszą tym świętom, ta wspomniana niezbywalna, wrodzona godność osoby ludzkiej była uniwersalna i powszechna – podkreślił Lech Sprawka.