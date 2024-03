W Łęcznej – tam gdzie park zdrojowy

Tężnia Solankowa znajduje się w malowniczym parku Podzamcze. Jest jedną z niewielu takich obiektów w Polsce. Została wybudowana przy ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym w Łęcznej. Pomysł na jej stworzenie narodził się z troski o rozwój oferty edukacyjnej i terapeutycznej dla dzieci niepełnosprawnych, które korzystają z pomocy tego ośrodka. Dzięki tej nowoczesnej tężni dzieci będą mogły korzystać z dobroczynnych właściwości solanki, która wspomaga nie tylko układ oddechowy, ale także nerwowy.

Wspomaga leczenie nerwicy wegetatywnej, leczy stres ogólny, wyczerpanie organizmu. Inhalacja jak w sanatorium, od 40 do 60 minut jest doskonałym relaksem i zapewnia działanie lecznicze. Co najważniejsze nie trzeba będzie jechać gdzieś daleko do Buska-Zdroju, czy Ciechocinka.