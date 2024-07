Jak się starzeć to tylko tutaj. Lublin wyjątkowo przyjazny seniorom

Stolica Lubelszczyzny dołącza między innymi do takich miast jak Wrocław, Katowice, Poznań czy Kraków.

– Aplikacja Lublina została zbudowana w oparciu o kilka filarów: prognozy demograficzne, strategiczne dokumenty Miasta zakładające wsparcie i aktywizację najstarszych mieszkanek i mieszkańców i ich jak najdłuższą samodzielność we własnym środowisku, a także politykę społeczną nakierowaną na poprawę jakości życia seniorek i seniorów oraz wspieranie ich w rozwoju – tłumaczy Justyna Góźdź z lubelskiego Ratusza. – Potencjał miasta przyjaznego starzeniu budowany jest też w oparciu o partycypację samych seniorek i seniorów w tworzeniu polityk senioralnych. Widać to zarówno na przykładzie Strategii Lublin 2030, jak i „Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin na lata 2021-2025”. Oba te dokumenty, co podkreślono w aplikacji, były konstruowane przy aktywnym udziale środowiska lubelskich seniorek i seniorów zarówno w sensie osób indywidualnych, jak i organizacji skupiających te grupę wiekową – dodaje urzędniczka.

W starzejącym się społeczeństwie obecność na takiej liście może być dla miasta wyróżnieniem. Tak też twierdzi zastępca prezydenta ds. społecznych, Anna Augustyniak. Jak mówi, jest to potwierdzenie gotowości miasta do wdrażania i promowania wartości oraz zasad, które kreują przyjazne dla seniorów środowisko. Ma to być również docenienie działań miasta w aktywizację najstarszych.

– Uczestnictwo w tym prestiżowym gremium to także zobowiązanie do wymiany doświadczeń i dzielenia się dobrymi praktykami. Mamy świadomość, że planując działania powinniśmy zwracać uwagę na potrzeby nie tylko dzisiejszych, ale także przyszłych seniorek i seniorów oraz na ogromne zróżnicowanie tej grupy wiekowej pod każdym względem – mówi Augustyniak.

Jak dodaje Góźdź, chęć miasta do aplikowania do grona miast przyjaznych starzeniu, wynikała z chęci poprawienia dostępu miejskich instytucji do światowych doświadczeń i praktyk w zakresie działania na rzecz seniorów.