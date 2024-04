W Lublinie nie będzie drugiej tury. Krzysztof Żuk zdeklasował rywali

Wybory samorządowe 2024. W Szczebrzeszynie będzie druga tura

Henryk Matej, dotychczasowy burmistrz Szczebrzeszyna nie brał udziału w wyborach. Chętnych do tego, by zająć jego miejsce było pięciu. Żaden nie zdobył wystarczającej większości, by wygrać w pierwszej turze. Więc w niedzielę 21 kwietnia znowu odbędzie się głosowanie.