W Lublinie odbędzie się marsz w obronie Jana Pawła II. Radni PiS szykują specjalną uchwałę

O tym, że będą takie marsze w różnych miastach Polski wiadomo już od jakiegoś czasu. Największy ma zostać zorganizowany w Warszawie. 2 kwietnia, w 18 rocznicę śmierci Jana Pawła II w stolicy ma się odbyć Narodowy Marsz Papieski. Jego pomysłodawczynią jest Małgorzata Żaryn, autorka książek i publikacji historycznych, dziennikarka.

- Odzew na nasze zaproszenia i propozycje był nieprawdopodobny. Począwszy od wielkich środowisk, poprzez zwykłych ludzi. Każdy rozumiał potrzebę takiego wydarzenia, które nawiązuje do Białego Marszu zorganizowanego w Warszawie i w wielu innych miastach po śmierci papieża – powiedziała Żaryn kilka dni temu na konferencji prasowej i dodała, że liczy na to, że postać papieża nadal będzie „nas spajał w dążeniu do odzyskania wartości narodowych, patriotycznych, religijnych, które w ostatnim czasie nam się zagubiły”.

To zagubienie można rozumieć jako nawiązanie do niedawnego reportażu TVN, którym wywołał dyskusję o odpowiedzialności Karola Wojtyły za postawę polskiego Kościoła wobec przypadków pedofilii wśród duchownych w czasach, kiedy przyszły papież sprawował funkcję biskupa, a następnie arcybiskupa krakowskiego.

Już wiadomo, że mieszkańcy Lublina, którzy chcą stanąć w obronie pamięci po Janie Pawle II nie będą musieli jechać do Warszawy, bo taki marsz 2 kwietnia odbędzie się także w tym mieście. Organizuje go Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność”. Marsz ma być wyrazem wdzięczności za dar życia i nauczania św. Jana Pawła II.

– Chcemy w ten sposób odpowiedzieć na haniebny atak na osobę świętego Papieża-Polaka. Jan Paweł II nie potrzebuje obrony, jego nauczanie, jego postawa broni się sama, my wyrażamy w marszu wdzięczność za osobę naszego wielkiego rodaka, przekazując jego dorobek kolejnemu pokoleniu – komunikuje związek zawodowy.

Dodaje, że w organizację Marszu Wdzięczności włączyła się także Archidiecezja Lubelska. – Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich, którym droga jest osoba św. Jana Pawła II i bliskie jest jego nauczanie, by wyrazić naszą wdzięczność za dar jego życia. Przyjdźcie w niedzielę z palmami, flagami, chorągiewkami papieskimi – zachęca „Solidarność”.

Marsz Wdzięczności w Lublinie

Zbiórka przed marszem rozpocznie się o godzinie 14 w parafii św. Rodziny przy Krzyżu Papieskim, ul. Jana Pawła II 11

Kwadrans później uczestnicy mają zacząć pochód i przejdą ulicami: Jana Pawła II, Filaretów, Głęboką, Sowińskiego, Radziszewskiego, Łopacińskiego i dotrą do kościoła akademickiego KUL.

Na godzinę 15.30 zaplanowana jest msza święta.

Będzie uchwała

To jednak nie wszystko. Reportaż TVN sprawił, że Sejm przyjął specjalną uchwałę potępiającą „medialną, haniebną nagonkę opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL” w stosunku do Jana Pawła II. Tą drogą idą samorządy i np. w Zamościu są aż dwie propozycje uchwał. Autorstwa radnych PiS wyraża sprzeciw wobec „zmasowanego ataku” i próby odebrania Polakom „czytelnego i potrzebnego autorytetu moralnego”. Z kolei dokument przygotowany przez opozycję sprzeciwia się wykorzystywaniu autorytetu papieża do walki politycznej.

Już wiadomo, że miejscy radni PiS z Lublina także pracują nad swoją uchwałą. – Tak, jest to już w programie sesji. Przed chwilą go otrzymaliśmy – przyznaje w rozmowie z Dziennikiem radny PiS Tomasz Pitucha.

Sesja Rady Miasta odbędzie się 30 marca.