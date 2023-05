W piątek ulicami Lublina przejdzie pochód studentów. Mogą być utrudnienia w ruchu

Barwny pochód wyruszy ok. godz. 17.30 z pl. Litewskiego. Będzie mu towarzyszyć samochód ciężarowy z naczepą ze sprzętem grającym wraz z obsługą i służbą techniczną. Uczestnicy wydarzenia przejdą Krakowskim Przedmieściem, Al. Racławickimi, a następnie ulicami: Sowińskiego, Głęboką, Nadbystrzycką i Wapienną.

- Przemarsz powinien odbywać się jednym pasem ruchu na zasadach ruchu kolumny pieszych określonych w Prawie o ruchu drogowym. Na trasie, w miejscu skrzyżowań ulic, możliwe jest wstrzymanie ruchu pojazdów przez policję na czas niezbędny do przejścia kolumny – mówi Justyna Góźdź z biura prasowego Urzędu Miasta.

Pochód zakończy się na terenach zielonych Politechniki Lubelskiej, gdzie rozpoczną się organizowane przez samorząd tej uczelni dwudniowe koncerty w ramach tegorocznych Juwenaliów. Pierwszego dnia na scenie wystąpią: Tribbs, Kubańczyk, Reto i Guzior. W sobotę zagrają Kabe i Miszel, O.S.T.R, a monopol artystów hip-hopowych przełamie gwiazda wieczoru, którą ma być zespół Bajm.

Sam korowód jest adresowany do studentów wszystkich lubelskich uczelni i ma być preludium do innej z tegorocznych studenckich imprez. Chodzi o organizowane przez samorządy UMCS, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Politechniki Lubelskiej we współpracy z miastem Lublinalia. Odbędą się one w dniach 18-21 maja na terenie browaru przy ul. Bernardyńskiej. Wśród ogłoszonych do tej pory artystów są: Snail’s Club, Baranovski, The Dumplings, Young Igi, Julia Wieniawa i Zalia. Swoje wydarzenie zorganizują ponadto studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. KULturalia zaplanowano na ostatni weekend maja na dziedzińcu uczelnianego gmachu przy Al. Racławickich, ale szczegóły imprezy nie zostały jeszcze ogłoszone.