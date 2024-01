W tych miejscach fotoradary łapały najczęściej

W 2023 roku wymieniono 257 najstarszych i najbardziej wyeksploatowanych urządzeń pomiarowych. Z raportu ekspertów Yanosika wynika, że do systemu dodano 99 nowych urządzeń, a usunięto zaledwie 2. Oznacza to, że liczba urządzeń w ciągu roku rozrosła się do 640 sztuk. Rok zdominowały odcinkowe pomiary prędkości, których zamontowano aż 41.

Sieć fotoradarów w ubiegłym roku została wzbogacona o 28 nowych urządzeń stacjonarnych, 26 rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle oraz 2 fotoradary statystyczne.

Gdzie najczęściej łapią?

Wśród najczęściej potwierdzanych przez kierowców fotoradarów stacjonarnych znalazły się urządzenia zamontowane na drodze wojewódzkiej nr 762 w Kielcach (województwo świętokrzyskie), drodze krajowej numer 6 w Domaradzu (województwo pomorskie) oraz drodze krajowej numer 19 w Jaworniku (województwo podkarpackie).

Z kolei, na topie najczęściej zgłaszanych przez użytkowników Yanosika, rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle w ubiegłym roku, znalazły się urządzenia zamontowane na drodze krajowej nr 1 w Pszczynie oraz na drodze krajowej numer 91 w Łodzi, na skrzyżowaniu ulicy Obywatelskiej z Aleją Jana Pawła II oraz skrzyżowaniu ul. Drewnowskiej i Alei Włókniarzy.

Użytkownicy aplikacji Yanosik, w 2023 roku, zgłaszali najczęściej 3 lokalizacje odcinkowych pomiarów prędkości – na S7 w miejscowości Białobrzegi–Nowy Gózd, na A4 na odcinku Kostomłoty–Kąty Wrocławskie oraz na A2, na odcinku Poznań Komorniki–Krzesiny.