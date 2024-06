W tych szkołach po wakacjach WF będzie przyjemniejszy

W wakacje wyremontowane zostaną boiska, hala sportowa i dwa baseny. Powstanie nowe oświetlenie jednego z przyszkolnych boisk, a przy 12 „Orlikach” i salach gimnastycznych zostanie ono wymienione.

Najdłużej remont potrwa przy Szkole Podstawowej nr 30 przy ulicy Nałkowskich. Dotyczy on przebudowy boiska do piłki nożnej wraz z piłkochwytami. Otwarcie ofert zaplanowano na 5 lipca, a termin wykonania zadania to 19 miesięcy od daty podpisania umowy.

– W pierwszej kolejności wykonawca przystąpi do prac rozbiórkowych i wykona drenaż, a następnie piłkochwyty i bieżnię okrągłą. Roboty budowlane obejmą również remont trybun i ogrodzenia. Powstanie też dojście, chodniki i pochylnia, aby zapewnić właściwą komunikację obiektu. Firma wyłoniona w przetargu zbuduje oświetlenie boiska, terenu i zamontuje monitoring oraz zapewni również wyposażenie nowego obiektu – przekazuje Justyna Góźdź z Urzędu Miasta.

Kolejne inwestycje czekają dwa szkolne baseny. Chodzi o basen SP 28 przy ul. Radości oraz SP 51 przy ul. Bursztynowej.

– W pierwszej placówce prace obejmą wymianę membrany basenowej niecki wykonanej ze stali ocynkowanej oraz wybranych elementów wyposażenia basenu wraz z kratą rynny przelewowej, natomiast w drugiej placówce będą przeprowadzone niezbędne prace naprawcze konstrukcji niecki żelbetowej, a następnie wykonana wymiana membrany basenowej PVC wraz z wymianą elementów wyposażenia basenu – opisuje zakres prac Góźdź.

Otwarcie ofert zaplanowano na 8 lipca. Wykonawca będzie miał 3 miesiące na realizację zamówienia od daty zawarcia umowy.

Dzień dłużej, bo do 9 lipca potencjalni wykonawcy mogą składać oferty na wymianę nawierzchni w budynku hali lekkoatletycznej w Zespole Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej. Zamówienie obejmuje także wymianę nawierzchni w pomieszczeniach siłowni, remont skoczni do skoku w dal i trójskoku, wzmocnienie zabezpieczenia treningowej rzutni lekkoatletycznej. Do tego wykonawca naprawi uszkodzone okna w budynku oraz uzupełni uszkodzony fragment sufitu podwieszanego nad wyższa częścią hali. Z kolei na zachodniej ścianie budynku zostanie wykonana okładzina z blachy trapezowej. Po podpisaniu umowy całość prac ma zostać zrealizowana w ciągu 70 dni.