W walentynki zadbaj o swoje serce z NFZ

Jak podaje Narodowy Fundusz Zdrowia, choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów zarówno w Polsce jak i na świecie. W Polsce umieralność z tego powodu należy do najwyższych w Europie. Na zachorowalność wpływa m.in. zła dieta, palenie tytoniu i picie alkoholu, stres czy brak odpowiedniej ilości aktywności fizycznej.

W ramach cyklicznej akcji Środa z Profilaktyką, Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza chętnych na konsultacje z pielęgniarką na temat chorób układu krążenia. Będzie można również zmierzyć ciśnienie, zbadać poziom cukru oraz wykonać analizę składu ciała i określić wskaźnik BMI. To podstawowe pomiary, których nieprawidłowy wynik może być związany z ryzykiem zachorowania. Spotkanie będzie trwać od 10 do 12 w Sali Obsługi Klientów przy ulicy Nadstawnej 2-4 w Lublinie.

Dla osób szczególnie narażonych, NFZ przygotował Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (CHUK), którego celem jest zwiększenie wykrywalności schorzeń i skuteczności leczenia, a także podniesienie świadomości społeczeństwa. Do programu mogą przystąpić osoby w wieku od 35 do 65 roku życia, które są obciążone czynnikami ryzyka takimi jak palenie tytoniu, nadmierny stres, mała ilość aktywności fizycznej, nadciśnienie czy nadwaga, otyłość i predyspozycje genetyczne. Dotyczy to również osób, które nie miały do tej pory rozpoznanej choroby układu krążenia, cukrzycy, przewlekłej choroby nerek lub rodzinnej hipercholesterolemii, a także nie korzystały z badań w ramach programu w ciągu ostatnich 5 lat.

Na badanie nie trzeba mieć skierowania. Lekarz lub pielęgniarka skieruje pacjenta na pomiar ciśnienia tętniczego oraz badania biochemiczne i w zależności od wyników może skierować na dalsze leczenie do specjalisty, przekazać zalecenia czy zaprosić na ponowne badanie za 5 lat. Szczegółowe informacje na temat programu również będzie można uzyskać na środowym spotkaniu w lubelskim oddziale NFZ.