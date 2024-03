Weekendowa prognoza pogody

Piątek - Lubelszczyzna znajduje się pod wpływem cyrkulacji południowo wschodniej, co wiąże się z napływem ciepłego powietrza znad Morza Czarnego. Zachmurzenie umiarkowane, po południu małe z większymi przejaśnieniami. Wieczorem i w nocy miejscami mogą występować mgły (radiacyjne), ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna 11°C-14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, południowy i południowo-wschodni.

Sobota - Lubelszczyzna znajdować się do południa pod wpływem cyrkulacji południowej z napływem ciepłych mas powietrznych, po południu możemy spodziewać się zmiany kierunku napływu na południowo zachodni związana z przemieszczaniem się wyżu na południu Europy, co wiąże się z napływem ciepłego i wilgotnego powietrza znad Atlantyku i obszaru Francji. Rano zachmurzenie duże lub całkowite z możliwością występowania opadów przelotnych. Wieczorem i w nocy zachmurzenie duże oraz słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 6°C do 8°C, a maksymalna 10°C-12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Niedziela - Zmiana cyrkulacji z sektora południowego na północno zachodni, a związku napływ powietrza zimnego i wilgotnego polarnego morskiego z tym znaczne ochłodzenie. W związku z prognozowanym przechodzeniem nad Lubelszczyzną chłodnego frontu atmosferycznego będą występowały niekorzystne warunki biometeorologiczne. Dodatkowym czynnikiem niekorzystnie wpływającym na organizm ludzki będzie wzrost prędkości wiatru połączony z zimnym i wilgotnym powietrzem – będzie to powodowało znacznie niższą temperaturę odczuwalną. Rano zachmurzenie duże lub całkowite z możliwością występowania opadów przelotnych. Wieczorem i w nocy zachmurzenie duże oraz słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od -3°C do 2°C, a maksymalna 7°C-10°C. Wiatr umiarkowany z porywami do 10 m/s, północno-zachodni przechodzący w zachodni.