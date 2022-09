Lublin. Węglin żąda większych szkół

Autorzy petycji oczekują od prezydenta „wszelkich możliwych działań” skutkujących powstaniem dodatkowych miejsc nauki dla dzieci z blokowisk Węglina Południowego.

Skarżą się również na tłok w otwartej dwa lata temu podstawówce przy ul. Berylowej.

– Dzieci muszą się uczyć w przepełnionej szkole, w której nie ma odpowiedniej liczby pomieszczeń dla tylu uczniów

– czytamy w petycji.

Placówka szybko okazała się za mała dla dzielnicy, chociaż część przedszkola uruchomiono w dodatkowym, wynajętym przez miasto budynku. Przed obecnym rokiem szkolnym Ratusz zamierzał wynająć kolejny budynek dla najmłodszych klas. Dostał nawet ofertę od właściciela obiektu przy ul. Wielkopolskiej, ale nie dogadał się z nim w sprawie warunków najmu.

W tej sytuacji władze Lublina ratowały się „przerzuceniem” zachodniej części dzielnicy do obwodu podstawówki przy ul. Roztocze. Natomiast część przedszkola przeniesiono z Berylowej do wynajętego lokalu przy Kwarcowej, co poskutkowało „odzyskaniem” dla uczniów trzech sal w głównym budynku.

– Rozbudowa infrastruktury oświatowej na Węglinie Południowym jest niezbędna, gdyż dzielnica należy do najszybciej rozwijających się w Lublinie – przyznaje Monika Głazik z biura prasowego Ratusza. – Dlatego, aby zapewnić uczniom odpowiednie warunki nauki, część oddziałów przedszkolnych zostało przeniesionych z budynku głównego SP nr 58 do innych lokalizacji.

Ale to wciąż za mało.

Mieszkańcy, którzy wystosowali do prezydenta petycję, domagają się od niego „natychmiastowej dobudowy” nowego segmentu podstawówki przy Berylowej oraz „natychmiastowego rozpoczęcia budowy” podstawówki przy ul. Jemiołuszki, w zachodniej części dzielnicy.

W tej drugiej kwestii nawet już coś się dzieje.

– Aktualnie koncentrujemy się na pozyskaniu gruntów pod budowę szkoły przy ul. Jemiołuszki – informuje Głazik i podkreśla, że taką inwestycję przewiduje już obowiązujący plan zagospodarowania terenu. – Jesteśmy w trakcie pozyskiwania gruntów przeznaczonych w planie pod budowę szkoły. Pierwsze działki zostaną pozyskane jeszcze w tym roku i proces ten będzie kontynuowany.

W sprawie rozbudowy istniejącej już podstawówki Ratusz nie składa tak jednoznacznych deklaracji. Potwierdza tylko zamiast budowy boisk.

– W 2021 r. miasto przystąpiło do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Berylowej i Kwarcowej, które pozwoliłoby na budowę przyszkolnej infrastruktury sportowej – przypomina Głazik. Zapewnia zarazem, że autorzy petycji dostaną oficjalną odpowiedź.