WHO szacuje, że do 2030 r. będzie to najczęściej występująca choroba na świecie. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją

Jak podaje Narodowy Fundusz Zdrowia, w 2021 r. udzielono świadczeń 682 tys. pacjentom z rozpoznaniem depresji. W Polsce, na tę chorobę może chorować nawet u ok. 1,2 mln osób. Depresja nie jest jedynie chwilowym obniżeniem nastroju, lecz chorobą, która utrudnia prawidłowe funkcjonowanie w wielu sferach życia.

- Mówimy o sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie np. wstać z łóżka, nie funkcjonujemy, nie chce nam się iść do pracy, nie chce nam się wykonywać podstawowych czynności. Jesteśmy przewlekle zmęczeni, nie mamy chęci do spotykania się ze znajomymi, jesteśmy przygnębieni, często płaczemy. Może występować również lęk, choć nie jest to równoznaczne, że jest to objaw zaburzeń depresyjnych, ale często się ten lęk pojawia. Występują również myśli samobójcze, z którymi osoba może sobie nie radzić – mówiła dla Akademii NFZ, mgr Justyna Soroka psycholog, psycholog dziecięcy.

Tych objawów nie powinno się lekceważyć. Depresja może dotknąć każdej osoby, bez względu na wiek. Najważniejsze, aby dostrzec problem i poprosić o pomoc lekarza psychiatrę. Do wizyty u tego specjalisty nie jest wymagane skierowanie.

Lublin włącza się w obchody Światowego Dnia Walki z Depresją i Kampanię „Żałoba 146 rodzin”. Nawiązuje ona do liczby młodych osób w wieku 7-18 lat, które w zeszłym roku odebrało sobie życie. Akcja ma zwracać uwagę na problem depresji wśród dzieci i uczulać rodziców na dostrzeganie symptomów mogących świadczyć o chorobie ich dziecka. W związku z tym, jako gest solidarności z rodzinami zmarłych dzieci, 23 lutego w godz. 18-2 iluminacje na Placu Litewskim będą świecić się na niebiesko.

Kampania "Żałoba 146 rodzin" jest inicjatywą Fundacji Słonie na Balkonie. Główne cele kampanii to debata o tym, jak pomagać dzieciom, zmagającym się z kryzysami psychicznymi, zwiększenie dostępu do bezpłatnej terapii oraz wskazanie miejsc, gdzie można otrzymać pomoc. Fundacja prowadzi również ogólnopolską bezpłatną infolinię dla dzieci i rodziców pod nr tel. 800 800 602.

Zachęcamy do obejrzenia naszej rozmowy z psycholog z Centrum Zdrowia Psychicznego w Lublinie.