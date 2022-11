Lublin. Wiadomo, gdzie będzie można się przejechać autobusem na wodór

Antykwariat internetowy – co to za miejsce?

Antykwariat internetowy to sklep posiadający w swojej ofercie przedmioty, które mają wartość zarówno historyczną, jak i estetyczną. Co więc możemy znaleźć w antykwariacie? Najczęściej mamy do czynienia ze starymi i używanymi przedmiotami. Oczywiście głównie mowa tutaj o książkach. Jednakże większe antykwariaty zajmują się także sprzedażą mebli oraz antyków, obrazów, broni, wyrobów artystycznych czy numizmatów.