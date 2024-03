0 A A

Tradycyjnie Wielka Sobota to czas zadumy, wyciszenia i oczekiwania na przyjście zmartwychwstałego Chrystusa. W tym dniu święcimy pokarmy, jednak nie odprawia się mszy świętej i nie udziela eucharystii. Jest to okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu w specjalnie przygotowanych na tę okazję Grobach Pańskich.

