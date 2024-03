Życie ma ostatnie słowo. Rozpoczyna się Triduum Paschalne

- Śmierć nie ma ostatniego słowa. Życie ma ostatnie słowo – mówi ks. prof. Marcin Wysocki – historyk kościoła, patrolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W tę szczególną porę, gdy katolicy na całym świecie wkraczają w najbardziej istotny okres roku liturgicznego, zapraszamy do refleksji nad jego znaczeniem i tradycją. Naszym przewodnikiem w tej podróży jest ksiądz profesor Marcin Wysocki, znawca historii Kościoła z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Triduum Paschalne – trzy dni od Wielkiego Czwartku do Wielkanocnej Niedzieli – to czas, w którym przeplatają się motywy smutku i radości. Są one obrazem przejścia od śmierci do życia, od rozpaczy do nadziei. Ksiądz prof. Wysocki podkreśla, że te dni nie są oddzielne, ale tworzą jedno wydarzenie zbawcze, kontinuum i jednocześnie wskazuje na uniwersalny przekaz nadziei. Oprócz kwestii bardziej wzniosłych, dotyczących wiary, w tej rozmowie również odpowiedź na pytanie — dlaczego Wielkanoc jest świętem ruchomym. Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z cyklu "Dzień Wschodzi".