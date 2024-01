Wielkie, kolorowe jasełka w Lublinie. Znów przeszedł Orszak Trzech Króli

Sylwester w Cubano

To był Sylwester rozkołysanych bioder i gorącej kubańskiej muzyki. Pomimo nie sprzyjającej pogody, w klubie panowała tropikalna kubańska atmosfera. Dlatego nie brakowało chętnych, którzy chcieli powitać 2024 rok w El Cubano. Zapraszamy Was do obejrzenia tej wyjątkowej fotogalerii. Zobaczcie, jak żegnano stary a jak witano nowy rok.