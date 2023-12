By każdy mógł się spotkać przy świątecznym stole. Wigilia Miłosierdzia lubelskiego Caritasu

Arcybiskup Stanisław Budzik podczas spotkania podkreślił, że Jezus też urodził się bezdomny. Nie było dla niego miejsca w gospodzie. - W najnowszym tłumaczeniu można powiedzieć, że nie było dla nich mieszkania. Chrystus urodził sie jako bezdomny w trudnych warunkach. Wzywa nas byśmy zauważali takich ludzi, którzy nie mają domu, nie mają co zjeść, są samotni i cierpiący. Po to Bóg stał sie człowiekiem, byśmy mogli go odkrywać w człowieku, służyć mu i pomagać- mówił abp. Stanisław Budzik.

- Cieszę się, że mogę tu być. Podzielić się opłatkiem, zaśpiewać kolędę. Najcenniejszy jest czas spędzony z ludźmi. Bez tego moje święta byłyby smutne- mówiła pani Aniela.

Pan Adam miał w wigilię dwa powody do świętowania. Oprócz świąt miał też imieniny. Ze łzami w oczach dziękował za wspólny posiłek i życzliwość jaką obdarzyli go wolontariusze.

- Moja wigilia będzie bardzo skromna. Po opłaceniu czynszu, prądu, gazu i leków, nie zostaje mi wiele. Moja rodzina mieszka daleko, ja mam niemal dziewięćdziesiąt lat i nie mam siły podróżować. To miłosierdzie jakie tu dostajemy, pozwala nam czuć, że nasze życie jeszcze coś znaczy- opowiadała ze łzami w oczach pani Teresa.

-Uśmiech na twarzach naszych podopiecznych, poczucie rodzinnej atmosfery jest dla nas bardzo ważne. Dzięki niemu, wiemy, że zaangażowanie pracowników, wolontariuszy i darczyńców jest potrzebne- podkreślał ks. Łukasz Mudrak, dyrektor Caritas Archidiecezji Lubelskiej. I dodał:- Wigilia Caritas odbywa się w całej Polsce we wszystkich archidiecezjach, zawsze 24 grudnia. To poświecenie naszych wolontariuszy, jest swoistym darem serca- dodał.

W tym roku we wspólnym świętowaniu wzięło udział ponad 1000 osób, a 150 wolontariuszy obsługiwało wydarzenie. Wigilie Caritas odbyły się w Lublinie, Chełmie, Puławach i Krasnymstawie. Beneficjenci oprócz posiłku w Targach Lublin, dostali również paczki z produktami żywnościowymi z dłuższą datą przydatności.