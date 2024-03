Witajcie w bajce królowej Jadwigi - dzień otwarty SP 21 w Lublinie

Uczniowie szkoły, nauczyciele oraz wszyscy pracownicy przygotowali dla przyszłych uczniów dni otwarte inspirowane popularnymi bajkami i baśniami.

"Witajcie w naszej bajce" to motyw przewodni dni otwartych szkoły podstawowej przy ulicy Zuchów. W programie znalazły się między innymi zajęcia chemiczne z panem Kleksem, czas na herbatkę z misiem Paddingtonem, bajkowa fotobudka czy magiczne zajęcia matematyczne.

- Jesteśmy szkołą, która cały czas się rozwija i dba o bezpieczeństwo i edukację uczniów. Oprócz klasy pierwszej mamy także oddział przedszkolny dla sześciolatków. Łącznie od września jesteśmy gotowi na przyjęcie około stu uczniów do pierwszej klasy podstawowej i pięćdziesięciu do oddziału przedszkolnego - mówi dyrektor szkoły Dariusz Bodak.

Szkoła zachęca bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych rozwijających pasje dzieci. W SP 21 od 2013 roku są tzw. klasy profilowane, gdzie uczniowie mogą rozwijać się w kierunku sportowym - siatkówce. Najpierw te zajęcia były dla klas straszych, teraz mają je już także ucniowie klas trzecich, a w planach są zajęcia dla pierwszaków.

O szkole i szkolnym życiu opowiadali sami uczniowie. Wraz ze swoimi nauczycielami przygotowali atrakcje i oprowadzali najmłodszych po szkolnych korytarzach.

- Bardzo się cieszę, że chodzę do tej szkoły, ponieważ mogę odnaleźć tutaj swoje pasje i je rozwijać. Szkoła dla mnie jest bezpiecznym miejscem i bardzo lubię tutaj przychodzić - mówiła Laura z klasy 5 A.

- Ja bardzo lubię wystrój szkoły i nauczyciele są bardzo mili. Zawsze jak ktoś potrzebuje pomocy to pomogą i organizują zajęcia pozalekcyjne. Ja na przykład chodzę na zajęcia z koszykówki i bardzo mi się tam podoba - mówiła Zuzia z klasy 5 C.

- To bardzo fajna rzecz, że można uczyć młodszych i pokazywać jak wygląda życie szkoły. My też kiedyś byliśmy takimi osobami i pamiętamy jaka to była frajda jak inni uczniowie nas oprowadzali - mówili zgodnie uczniowie.