Wkrótce ruszy nabór do lubelskich podstawówek. Ważne daty dla rodziców

Miasto oferuje pierwszoklasistom miejsca w 43 publicznych podstawówkach, w tym 35 samodzielnych i ośmiu funkcjonujących w różnego typu zespołach. Kandydaci mogą ubiegać się także o przyjęcie do ogólnodostępnych oddziałów integracyjnych w szkołach numer: 15, 28, 43 i 51, a także do oddziału sportowego w SP nr 23 im. Olimpijczyków Polskich.

Zapisy do pierwszych klas w roku szkolnym 2024/2025 będą prowadzone dwuetapowo. Rodzice przyszłych uczniów, którzy podejmą naukę w szkole, w obwodzie której zamieszkują, czas na dokonanie zgłoszenia będą mieli od 26 lutego do 11 marca. Od 19 do 16 marca potrwa natomiast rekrutacja na wolne miejsca dla osób spoza obwodu do klas ogólnodostępnych, do oddziałów integracyjnych i oddziału sportowego.

– Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny. Oznacza to, że kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły lub kandydaci do oddziału integracyjnego (miejsca dla dzieci z orzeczeniem), kandydaci do oddziału sportowego, nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego – informuje Monika Głazik z biura prasowego Urzędu Miasta.

Aby zgłosić dziecko do szkoły obwodowej lub uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, należy wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego edu.lublin.eu, wybrać zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów, a następnie zakładkę: elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych. Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie, uzupełnić wniosek o przyjęcie do oddziału klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Informacje dotyczące zapisów i rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych można znaleźć na stronie Lublin.eu.