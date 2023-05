Wojewódzki Dzień Strażaka

Od uroczystej mszy świętej w intencji strażaków i ich rodzin, odprawionej dziś w lubelskiej archikatedrze rozpoczęły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka połączone ze 150. rocznicą utworzenia Straży Pożarnej w Lublinie. Po mszy strażacy, oficjele oraz zaproszeni goście przeszli w pochodzie przez Krakowskie Przedmieście na plac Teatralny, gdzie już o godz. 11 trwał strażacki piknik. A można było na nim podziwiać zabytkowe i współczesne wozy bojowe, sprzęt gaśniczy, pokazy sprawności specjalistycznych grup: wysokościowej i poszukiwawczo-ratowniczej, a to wszystko przy akompaniamencie orkiestr dętych Ochotniczych Straży Pożarnych.

W Filharmonii Lubelskiej o godz. 13 rozpoczęła się uroczysta gala, w programie której były m.in.: wystąpienie komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbrygadiera Grzegorza Alinowskiego, a także wręczenie odznaczeń resortowych i awansów oraz projekcje filmów promocyjno-historycznych.

W Wojewódzkich Obchodach Dnia Strażaka w Lublinie wziął udział komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, generał brygadier Andrzej Bartkowiak. – Dziś straż to jedna z najnowocześniejszych formacji w Polsce – stwierdził generał. Dodał też, że obecnie straż pożarna specjalizuje się w szeroko rozumianym ratownictwie, bowiem jedynie 17-18 procent wyjazdów to akcje gaśnicze. I to właśnie w kierunku działań ratowniczych będzie się rozwijała Straż Pożarna.

PM