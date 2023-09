Wojowie Bolesława Chrobrego opanowali lubelski zamek

Kultowy wrzesień

Powoli lubelskie kluby budzą się z wakacyjnego letargu. Na początku września rusza pełną parą Kultowa Klubokawiarnia, która przygotowała dla was koncerty, wieczory taneczne, jam sessions i wiele innych atrakcji. Sprawdźcie, co przygotowali dla Was fachowcy z ulicy Herbowej.