Wojsko sprzedaje opał, beczki, opony i mnóstwo części

W piątek, 29 listopada, lubelski oddział Agencji Mienia Wojskowego rozstrzygnie pisemny przetarg na sprzedaż powojskowego sprzętu i pojazdów.

W sumie Agencja AMW wystawiła 31 pozycji o łącznej wartości blisko 100 tys. złotych.

Co czeka na nowego właściciela?

Jest bardzo dużo części do samochodów takich marek jak Autosan, Fiat, GAZ, Jelcz, Kamaz, Nysa, Żuk, Polonez i Star.

Ceny wywoławcze od 2,5 tys. do 4 tys. złotych.

Wspomniany pakiety z 1398 łożyskami wyceniono na 6,6 tys. zł. Za większy – 14472 łożysk – trzeba będzie zapłacić co najmniej 16,5 tys. zł.

Silnik ekranowany do stara 660 w cenie wywoławczej 10 tys. zł. Na 5 tysięcy wyceniono pakiet z oponami oraz akcesoriami do opon.

Będzie też drewno opałowe; liściaste i iglaste w cenie wywoławczej 37 zł za m3 oraz mieszane za minimum 70 zł oraz 85 zł za m3.

Wojsko pozbywa się też starego sprzętu komputerowego i biurowego, oświetlenia przemysłowego, beczek stalowych o pojemności 200 l (500 zł) i wielu instrumentów wycofanych z wojskowych orkiestr. To na przykład tuba b musica (700 zł) i fletem sinfonia (80 zł).

Potencjalni nabywcy przed złożeniem ofert będą mogli obejrzeć poszczególne pozycje przetargowe w miejscach ich składowania 22 i 25 listopada w godzinach 8-14.

Wszystkie pozycje są szczegółowo opisane na stronie Agencji.

Warunkiem udziału w planowanym przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej wybranej pozycji (kwota musi zostać zaksięgowana przez AMW najpóźniej w przeddzień terminu przetargu) i złożenie oferty do 29 listopada, do godziny 11. Do proponowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Otwarcie ofert w piątek, 29 listopada, o godzinie 13 w siedzibie lubelskiego oddziału AMW przy ul. Łęczyńskiej 1.