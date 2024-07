Wojsko sprzedaje: samochody, manierki, aparat do USG i flet

Sierpniowy przetarg organizowany przez Oddział Regionalny AMW w Lublinie to jak zawsze świetna okazja do kupienia „emerytowanego” mienia prosto z wojska.

Właścicieli warsztatów Agencja kusi pakietami sprzętu warsztatowego w cenach wywoławczych w przedziale od 200 do 1,6 tys. zł. Jest też osiem wiertarek stołowych WS-15, które można kupić już od 1,7 tys. zł za sztukę. Uwagę kupujących powinny przyciągnąć silniki wysokoprężne do stara 266 (od 1,1 tys. do 16 tys. zł), kabiny kierowców do ciężarówek star 200 (od 1,6 tys. do 3,3 tys. zł) czy drewniane skrzynie (od 1,8 tys. do 2,2 tys. zł).

Agencja zwraca też uwagę na przyczepy transportowe średniej i dużej ładowności (trzeba za nie zapłacić co najmniej 8 i 16 tys. zł) i salę opatrunkową na samochodzie star 660 wycenioną na 20 tys. zł.

Za minimum 6,7 tys. zł oraz 7,5 tys. zł dostaniemy honkery 2324 wyposażone w wyciągarkę. Również na 7,5 tys. wyceniono stara 200 po demontażu części specjalnej.

Są też dostawcze Lubliny: modele 3322 oraz 3324 w cenach wywoławczych 3,3 oraz 3,5 tys. A ajtańszym dostępnym autem jest fiat seicento, za którego przyszły właściciel będzie musiał zaoferować minimum 1,5 tys. zł.

Najdroższą pozycją wystawioną przez lubelski oddział AMW jest wspomniany pakiet z powietrznym barwnikiem dymów. Po-tencjalni nabywcy muszą liczyć się w tym przypadku z wydatkiem przekraczającym 24 tys. zł.

Co jeszcze? Instrumenty muzyczne, kuźnia polowa (800 zł), aparat USG (600 zł) czy tokarki (od 6 tys. do 12 tys. zł)

Lista sprzętu na sprzedaż ma 122 pozycje. Łączna wartość jest szacowana na ponad 450 tys. zł. Zyski ze sprzedaży jak zawsze trafią na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, z którego kupowany jest nowoczesny sprzęt dla polskiej armii.

Potencjalni nabywcy, przed złożeniem ofert, będą mogli obejrzeć poszczególne pozycje przetargowe w miejscach ich składo-wania 30 lipca i 1 sierpnia w godzinach 8-14. Szczegóły dostępne są na stronie Agencji.

Warunkiem udziału w planowanym przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej wybranej pozycji, która musi zostać zaksięgowana przez AMW najpóźniej w przeddzień terminu przetargu, a także złożenie oferty do 8 sierpnia do godziny 11.