Wreszcie wszystko widać. Okno czasu po naprawie

Ekspozycja powstała przy okazji niedawnej przebudowy pl. Litewskiego. Ukazuje to, co podczas robót ziemnych odkryli archeolodzy, czyli fragmenty historycznych nawierzchni przebiegającego w tym miejscu traktu.

Sęk w tym, że przez długi czas przez okno czasu niewiele można było zobaczyć. Szkło, po którym chodzili piesi zmatowiało do tego stopnia, że nie dało się dojrzeć, co kryje się w środku. W ubiegłym roku Ratusz za 11 tys. zł zamontował wokół uniemożliwiające przejście barierki. W maju tego roku przeprowadzono natomiast polerowanie szklanych tafli, co znacznie poprawiło widoczność. Te prace kosztowały 6,5 tys. zl.

Do zrobienia została jeszcze jedna rzecz. Chodziło o wymianę szyby zlokalizowanej najbliżej pl. Litewskiego, która została uszkodzona. Sprawcy nie wykryto, ale analiza zapisu miejskiego monitoringu wykluczyła akt wandalizmu. Nową taflę zamontowano pod koniec ubiegłego tygodnia.

Pieniądze na ten cel pochodzą z ubezpieczenia. - Wymiana kosztowała 45 tys. zł. Wszystkie niezbędne dokumenty zostały przekazane do ubezpieczyciela, łącznie z kosztorysem prac – informuje Monika Głazik z biura prasowego Urzedu Miasta.