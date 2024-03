Wspólnie będą popularyzować i utrwalać pamięć o Marszałku Józefie Piłsudskim

– To uroczysta chwila – wyznaje Janusz Hordejuk, starosta parczewski. - Zawarliśmy i podpisaliśmy porozumienie między Powiatem Parczewskim, a Związkiem Piłsudczyków w celu dalszej współpracy w przyszłych latach, jeśli chodzi o pielęgnowanie tradycji historycznych i zaangażowanie w ten proces młodzieży Powiatu Parczewskiego – dodaje J. Hordejuk.

Podczas uroczystości, która odbyła się w środę w siedzibie Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego Okręgu Lublin przy ul.3-go Maja starosta Hordejuk decyzją Zarząd Krajowego został uhonorowany Brązowym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków RP.

– Jestem bardzo dumny z tego wyróżnienie i czuję się zobowiązany do godnego reprezentowania Związku Piłsudczyków, również do ścisłego zaangażowania we współpracę – wyznał starosta Janusz Hordejuk.