"Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali" rocznica śmierci Papieża Polaka

Do wyborów - dzisiaj Grzegorz Kurczuk

Dzisiaj w cyklu Do wyborów — Grzegorz Kurczuk. Polityk, który przeszedł praktycznie wszystkie możliwe szczeble kariery. Był posłem, senatorem, wicemarszałkiem senatu, ministrem sprawiedliwości. Przez całą polityczną karierę był związany i kojarzony z lewicą. W wyborach samorządowych startuje jednak z listy Koalicji Obywatelskiej. Dlaczego z KO? Co się stało, że postanowił wrócić do polityki? O tym w rozmowie z Krzysztofem Kotem.