Jak informuje policja - w kierunku Warszawy na odcinku między węzłami Tatary i Rudnik doszło do zderzenia dwóch ciężarówek. Jedna osoba trafiła do szpitala. Droga jest zablokowana, a policjanci kierują na objazdy i prowadzą czynności, aby jak najszybciej odblokować ruch. Utrudnienia mogą potrwać do trzech godzin.