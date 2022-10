Lublin. Nieduży deszcz, a już zalewa ich woda. Worki z piaskiem cały czas w pogotowiu

– Pierwsze pismo skierowane do prezydenta Lublina napisałem w 2013 r. – opowiada Ryszard Kropornicki, który mieszka przy ul. Kosynierów (boczna ul. Dożynkowej). Jego posesja graniczy z miejską drogą, na której nawet po niezbyt obfitym deszczu gromadzi się woda i z niewielkiej kałuży szybko robi się bajoro.

Rwący potok

– To jest jak rwący potok. Przy każdym, nawet niezbyt ulewnym deszczu, jest zagrożenie, że woda dostanie się do naszego domu – mówi pani Beata, żona mężczyzny. – Gdyby nie worki z piaskiem, to wodę mielibyśmy w domu już nie raz.

– Pierwsza obietnica ze strony urzędników, że inwestycja, która rozwiąże ten problem zostanie wpisana do budżetu miasta była w 2019 r. – pan Ryszard odczytuje datę z gromadzonej przez lata korespondencji z Urzędem Miasta.

Deszczówka spływa tu z trzech stron. – Na początku jak sprowadziliśmy się do tego domu to za ostatnim segmentem (posesja rodziny Kropornickich znajduje się tuż przed – red.) był rów melioracyjny. Wtedy od strony sąsiada nie było jeszcze żadnej zabudowy. Tyle, że później ten rów został zasypany. Woda po opadach od tego czasu nie ma gdzie odpływać, bo na ulicy nie ma kanalizacji deszczowej – opowiadają małżonkowie.

– Woda spiętrza się i wchodzi na teren naszej posesji, zbliżając się do wejścia do budynku – ubolewa pani Beata, która razem z mężem liczy na to, że urzędnicy w końcu rozwiążą ten problem.

Zniszczenia

Straty są dotkliwe. Ściany zalanego już kilka razy garażu murszeją, farba odpada, posadzka osiada, w domu pękają ściany. Kroporniccy w lipcu wypisali to wszystko w piśmie do prezydenta.