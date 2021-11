Wzorowa współpraca człowieka z psem. Mieszkaniec Lublina mistrzem Polski w canicross

Specyfika canicross jest taka, że zawodnicy muszą poprawiać nie tylko własną tężyznę fizyczną, ale również pracować razem ze swoimi pupilami. – Nie jest tak, ze każdy trening psi, to jest bieganie. Przygotowujemy psa przez cały rok, na przykład na rowerze lub na hulajnodze. To trzy lub cztery dni w tygodniu w uprzęży. Jest też dużo wolnego biegania – opisuje Bartłomiej Wójcik. I dodaje: – Holka szaleje na punkcie treningów. Kiedy zauważa, że – na przykład – biorę szelki do ręki albo montuję uchwyt na samochodzie, to zaczyna szczekać, piszczeć, skakać i już chce lecieć – śmieje się opiekun suczki.

Canicross wymaga od psa i jego właściciela dobrej współpracy. Jak zbudować najlepszą więź? – To jest życie z tym psem na co dzień. Mieszkamy w bloku, mamy dwa duże psy. Jesteśmy w stanie zapewnić im na tyle dużo ruchu i na tyle kontakt z nami, że w mieszkaniu to one tylko śpią i odpoczywają. Dla nich to nie jest trening, to jest super zabawa – mówi Bartłomiej Wójcik.

Dla mieszkańca Lublina mistrzostwo z Kliczkowa może być zwiastunem kolejnego sukcesu. Bartłomiej Wójcik jest obecnie liderem klasyfikacji Pucharu Polski w klasie DCM (z ang. dryland canicross man, czyli rywalizacja mężczyzn w canicrossie w odmianie bezśnieżnej). Następne zawody z udziałem jego i Holki będą w przyszłym roku.