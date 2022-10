Rozpoczynacie nowy projekt. Czego on dotyczy?

– Ideą naszego projektu jest zaktywizowanie lubelskich rodzin i zaangażowanie ich do pełnienia roli wolontariuszy na rzecz samotnych, starszych osób mieszkających w Lublinie. W mieście, po pandemii COVID-19 jest sporo takich osób. Niektóre nie wychodzą z domów na spacery czy posiedzieć koło bloku, są niejako „uwięzione” w swoich mieszkaniach.

Poprzez nasz nowy projekt chcemy, by zostały dostrzeżone przez innych – rodziny, których właśnie szukamy. Wśród założeń naszego projektu jest też uczulenie młodych ludzi na starsze i samotne osoby. Aby je dostrzegły. By może od czasu do czasu poszły zrobić im zakupy czy też zaprosiły wspólnie ze swoimi rodzicami czy dziadkami na wspólne wyjście np. spacer. Na takie wyjścia do kawiarni, do kina, teatru czy filharmonii jest przewidziane kieszonkowe. Zachęcam do udziału.

Myślę, że każdy z uczestników naszego projektu może wynieść też coś dobrego dla siebie.

To będzie też integracja rodzin, ale też oderwanie dzieci i młodzieży od telefonów i internetu, które chcemy też uwrażliwić potrzeby innych ludzi. Jest jeszcze jedna ważna rzecz dotycząca projektu: uczestnikom wystawimy zaświadczenie o wolontariacie, co może być szczególnie istotne dla uczniów klas 8, dzięki temu dokumentowi otrzymują bowiem dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkoły średniej.

Jakich dokładnie rodzin szukacie?

– Poszukujemy rodzin z dziećmi powyżej 10 roku życia, którzy są mieszkańcami Lublina. W naszej inicjatywie mogą uczestniczyć też rodziny z Lublina, które już opiekują się samotnymi seniorami. Projekt jest rozłożony w czasie, ale nie jest wymagający czasowo. Rozpocznie się od warsztatów. Będzie to średnio jedna sobota w miesiącu, w godz. 9-13.

Warsztaty będą w różnych miejscach m.in. na Czechowie, przy parafii Dobrego Pasterza. Zakładamy, że warsztatach będą brać udział np. matka z córką, czy ojciec z synem, ale też dopuszczamy udział dziadków z wnukami. Później przy organizacji spotkań z samotnymi seniorami członkowie rodzin będą angażować się już w dogodnym dla nich czasie, np. babcia z wnuczką upieką ciasto i zaniosą takiej samotnej osobie, lub wyjdą wspólnie z nią na spacer. Najważniejsze jest to, aby ich podopieczny czy podopieczna czuł/a, że rodzina się nią interesuje.

Gdzie i do kiedy należy się zgłosić?

– Rodziny zainteresowane udziałem w projekcie pn. „W rodzinie siła! Wsparcie aktywności lubelskich rodzin” mogą się zgłaszać telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu: 886 634 635 lub wysyłając e-mail na adres: fundacja@fao.org.pl. Szczegóły dotyczące projektu można znaleźć na naszej stronie internetowej: fao.org.pl.