Okażą wdzięczność za życie maszerując ulicami Lublina

Tegoroczny marsz ruszy 26 maja. Nie jest to przypadkowa data, ponieważ jak podkreślają organizatorzy, akcja ma być symbolem wdzięczności dla rodziców oraz okazją do modlitwy za ochronę każdego istnienia.

- Będzie to przede wszystkim okazja, aby podziękować Panu Bogu, że dał nam to życie przez naszych rodziców. A więc to także wdzięczność wobec rodziców, bo najwspanialszym środowiskiem do tego, aby życie mogło się rozwijać jest rodzina. Będzie to marsz nie przeciwko komuś, ale marsz dziękczynienia. To również marsz wzywający do przyjmowania życia i jego ochrony w każdej postaci. Musimy chronić to życie, które przygotowuje się do przyjścia na świat i to, które przygotuje się do zejścia z tego świata, a także nasze własne życie – mówi arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski.

Wydarzenie rozpocznie msza święta o godz. 15 w Archikatedrze Lubelskiej. O godzinie 16 rozpocznie się marsz, który poprowadzi trasą: Plac przed Archikatedrą - ul. Królewska - Krakowskie Przedmieście - Aleje Racławickie (wejście do Ogrodu Saskiego). O godz. 17, na terenie Ogrodu Saskiego przewidziany jest festyn rodzinny, który zwieńczy koncert zespołu Fedor Family w Muszli Koncertowej.

